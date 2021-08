Elke dag ruim 38 Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis

Tussen 25 en 31 juli werden elke dag gemiddeld 1.562 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 5 procent. In die periode stierven elke dag gemiddeld 3 mensen (+50 procent). Meer dan 1,13 miljoen mensen hebben nu al positief getest, 25.251 mensen kwamen om het leven door de gevolgen van Covid-19.

Er werden tussen 25 en 31 juli ongeveer 54.200 tests uitgevoerd, 13 procent minder dan de zeven dagen ervoor. De positiviteitsgraad bedraagt nu 3,2 procent (+0,5 procent). Vooral in de leeftijdscategorie van 0 tot 9 jaar (4,1 procent) en 20 tot 39 jaar (3,6 procent) testen de meeste mensen positief, bij 65-plussers is dat slechts 1,5 procent.

Het reproductiegetal steeg tot 1,17. Als dat hoger ligt dan 1 wil dat zeggen dat de epidemie aan kracht wint.

Volgens de cijfers in epidemiologische update van Sciensano van woensdag is ondertussen 60,2 procent van de bevolking en 74,6 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Exact 70 procent van de volledige bevolking en 83,6 procent van de volwassen bevolking kreeg al een eerste vaccindosis.

Op het dashboard verduidelijkt Sciensano dat wegens een vertraging in de gegevensoverdracht bepaalde vaccinaties die tussen 30 juli en 1 augustus werden toegediend in Brussel en enkele grote vaccinatiecentra in Vlaanderen ontbreken in het overzicht.