Proces tegen oppositieleidster Maria Kolesnikova van start in Wit-Rusland

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is woensdag het proces van start gegaan tegen een van de leidsters van de protestbeweging in 2020 tegen de autoritaire president Alexander Loekasjenko. Het proces tegen oppositieleidster Maria Kolesnikova vindt plaats achter gesloten deuren.

Kolesnikova zit al tien maanden in de cel. Ook haar advocaat, Maxime Znak, staat terecht, bericht staatsagentschap Belta. Ze riskeren twaalf jaar cel vanwege een “complot om de macht te grijpen” en zeven jaar voor “het oproepen tot het schenden van de nationale veiligheid”.

De voorbije weken voert het regime van Loekasjenko de repressie op tegen de deelnemers en de initiatiefnemers van de protestbeweging van afgelopen zomer en herfst. Tienduizenden betogers kwamen toen op straat om de frauduleuze herverkiezing van Loekasjenko als president aan te klagen.

Verzet

Kolesnikova werd in september opgepakt, nadat ze zich verzet had tegen een poging om haar het land uit te zetten. Volgens de oppositieleidster ontvoerde de Wit-Russische geheime dienst (KGB) haar, trokken ze een zak over haar hoofd en brachten ze haar naar de Oekraïense grens. Ze sprong vervolgens uit een raam, verscheurde haar paspoort en weigerde het land te verlaten, wat tot haar opsluiting leidde.

Kolesnikova en haar medebeklaagde Znak werkten voor Viktor Babaryko, de rivaal van de Wit-Russische president. Babaryko werd recent veroordeeld tot veertien jaar cel.