Hoe een roekeloze stuntpiloot 24 jaar geleden in Oostende negen toeschouwers meesleurde in de dood: “Het was een en al chaos”

Oostende -

Zaterdag 26 juli 1997 staat bij heel wat mensen in het geheugen gegrift. Een piloot verliest de controle over zijn stuntvliegtuig tijdens de airshow in Oostende en stort neer in het publiek. Tien mensen lieten daarbij het leven. Gino Henderyck (52), toen verantwoordelijke van Rode Kruis Oostende, blikt terug op deze gitzwarte dag.