Vakbonden Brussels Airlines overwegen nieuwe acties, voorstellen directie “onvoldoende”

De vakbonden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gaan woensdag hun achterban inlichten over de voorstellen die de directie dinsdag gedaan heeft om de werkdruk voor het cabinepersoneel te verlichten.

Volgens vakbondsman Tim Roelandt (ACLVB) zijn die voorstellen alvast “onvoldoende”. De bonden hebben er volgens hem bij de directie ook op aangedrongen om de komende dagen opnieuw rond de tafel te gaan, maar dat zou pas ten vroegste volgende week maandag kunnen. “We gaan daarom intern bekijken of we nieuwe acties gaan voeren en hoe die eruit zullen zien. Het is daarbij niet onze bedoeling om passagiers te raken”, aldus Roelandt.

De bonden hadden maandag al pamfletten uitgedeeld aan reizigers om de werkdruk aan de kaak te stellen. De directie gaf nadien aan dat ze het probleem erkent en dat ze naar oplossingen wil zoeken. Tijdens een vergadering maakte de directie dan verschillende voorstellen over aan de bonden. Zo wil ze het personeelsbestand optrekken met twintig voltijdsequivalenten. Maar volgens de vakbonden is dit momenteel enkel voldoende als back-upoplossing voor mensen die uitvallen. Andere voorstellen om de zwaarste combinaties van vluchten draaglijker te maken voor het personeel, hebben volgens Roelandt geen impact op het grootste deel van het personeel. De onmiddellijke impact van de voorstellen op de werkdruk is volgens de vakbondsman dan ook te klein.