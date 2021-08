Dertigtal arrestaties en miljoenen sigaretten aangetroffen bij grootste actie ooit tegen illegale sigaretten

/ Tongeren / Schelle - De douane heeft woensdagochtend een illegale productiehal voor sigaretten opgerold aan de A12 in Schelle. Het resultaat van de grootste douaneactie tegen illegale sigarettensmokkel ooit in België. Op tien verschillende plaatsen in ons land is de douane binnengevallen. Voorlopig is sprake van een dertigtal arrestaties, waarvan achttien in Schelle. Ook in Bree en Tongeren vonden huiszoekingen plaats.

De slaapkamer van de productiesite in Tongeren Foto: RR

“Dit was de eerste site waar we binnenvielen en het was onmiddellijk prijs”, vertelt Florence Angelici, woordvoerster van de FOD Financiën. “Hier troffen we een grote opslag van sigaretten aan, verpakt en klaar om verscheept te worden.”

In de loods wordt brute tabak verwerkt tot sigaretten, om vervolgens verpakt en verscheept te worden. De douaniers ontdekten ook slaapzalen en een refter. Achttien personen zijn gearresteerd en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De bende maakte sigaretten op bestelling. “Van zowat alle bekende merken zijn er verpakkingen aangetroffen. Alle sigaretten zullen nu vernietigd worden en ook de machines worden in beslag genomen, gedemonteerd en vernietigd”, aldus Angelici.

Tongeren

Ook in Tongeren hebben de mensen van Douane en Accijnzen een groot bedrijfsgebouw ontdekt, gelegen op een industrieterrein. Daar troffen ze een productieruimte voor sigaretten aan met machines voor het rollen en verpakken van de sigaretten. Er waren elf mensen met de Oekraïense nationaliteit aan het werk. De politie en douaniers vonden ook slaapvertrekken, een keukentje en zelfs een ruimte met enkele fitnesstoestellen, wat doet vermoeden dat de arbeiders ook in de sigarettenfabriek woonden.

De douane schrikt er zelf van dat ondanks de jacht op illegale sigaretten er steeds meer productiehallen bijkomen. Op een pakje sigaretten neemt de staat zo‘n 6 euro. De ontdoken accijnzen lopen dan ook in de miljoenen euro. Vorig jaar alleen al heeft de douane zo’n vierhonderd miljoen sigaretten in beslag genomen en vernietigd.

Behalve in Tongeren was er in Limburg eveneens een positieve huiszoeking in Bree. Daar vielen ze rond 7 uur binnen bij een bedrijventerrein aan de Meeuwerkiezel. Daar startten ze rond 10 uur al met het opruimen van de illegale activiteiten.