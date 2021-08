Meghan Markle krijgt verjaardagswensen van Britse royals cadeau op Twitter

Meghan Markle wordt vandaag veertig. En ook al is de laatste maanden de spanning te snijden, de Britse koninklijke familie is haar 40ste verjaardag niet vergeten. Zowel Queen Elizabeth als prins William postten gelukwensen op Twitter.

“We wensen de hertogin van Sussex vandaag een heel gelukkige verjaardag!”, schrijft het Britse koningshuis. Daaronder een mooie collage van Meghan met de 95-jarige Queen. Van Meghan met Harry en Archie.

Meghan viert haar verjaardag naar verwachting in Californië, waar ze woont met haar man prins Harry en kinderen Archie (2 jaar) en Lili (2 maanden). De band tussen Meghan en de Britse koninklijke familie is nooit echt sterk geweest, en daar lijkt niet snel verandering in te zullen komen. In het openhartig interview met Oprah Winfrey vertelden de hertogin van Sussex en haar man onder meer waarom ze hadden besloten een stap terug te zetten binnen het Britse koningshuis.

Ook prins William en zijn vrouw Kate Middelton hebben haar verjaardag niet gemist op Twitter. gelukwensen, ook van hun kant, vergezeld van een mooie bloemenfoto van Meghan.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! ?? pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Prins Charles en zijn vrouw Camilla postten net als de anderen een mooi portret van Meghan.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. ?? pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Of de gelukwensen van haar schoonfamilie van harte zijn, valt te betwijfelen. Harry en Meghan leven al maanden op gespannen voet met de Britse Royals nadat ze de vuile was buiten hingen tijdens een gesprek met “goede vriendin” en gevierd talkshowhost Oprah Winfrey.

