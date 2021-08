Zwijndrecht wil dat élke inwoner zich kan laten onderzoeken op PFOS in het bloed

Zwijndrecht - Het gemeentebestuur van Zwijndrecht reageert woensdag “bezorgd” op het kleinschalige onderzoek dat burgerinitiatief Grondrecht liet uitvoeren bij tien omwonenden van chemiebedrijf 3M en waaruit blijkt dat sommige omwonenden veel te hoge concentraties PFOS en andere PFAS in het bloed hebben. Zwijndrecht wil er nu bij de bevoegde instanties op aandringen dat élke inwoner van de gemeente de kans zou krijgen zich te laten onderzoeken.

In Zwijndrecht loopt momenteel naar aanleiding van de PFOS-crisis al een grootschalig bloedonderzoek van het Antwerpse Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO. Daarbij wordt bloed afgenomen en onderzocht van 800 inwoners, verspreid over verschillende leeftijdscategorieën en wonend binnen verschillende perimeters rond 3M. Midden oktober worden de resultaten verwacht. Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen persoonlijk resultaat, maar het onderzoek is vooral bedoeld om op groepsniveau uitspraken te kunnen doen over de impact van de PFOS-vervuiling.

Het gemeentebestuur vraagt nu dat elke inwoner zich in de toekomst kan laten onderzoeken. “Vanuit wetenschappelijk oogpunt mogen tendensen op groepsniveau dan wel het meest relevant zijn, wij zijn bezorgd om elke inwoner”, zegt schepen van Leefmilieu Steven Vervaet (Groen). “Onze mensen hebben het recht om te weten hoe het met hun eigen gezondheid en die van hun naasten gesteld is.”

Van 3M verwacht het gemeentebestuur naar eigen zeggen dan weer “een flinke inspanning als voorafname op de sanering van het Zwijndrechts grondgebied, en eindelijk eens duidelijkheid over wat ze hier hebben uitgespookt”.

