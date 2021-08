Ontmaskerd: FBI gebruikte foto’s van eigen, jonge personeelsleden als lokaas

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft ontdekt dat FBI-agenten foto’s van vrouwelijk kantoorpersoneel gebruikten als lokaas om seksuele delinquenten te lokken. Het rapport schrijft dat het personeel, wiens beelden gebruikt werden, niet gecertificeerd was om undercover te werken.

Hoe justitie achter de feiten is gekomen? De bal ging aan het rollen toen er een onderzoek werd gestart tegen een agent die een ongepaste relatie zou hebben met een collega. Dat onderzoek bracht iets heel anders aan het licht. De betrokken agent had immers “provocerende” foto’s van een personeelslid opgevraagd om te gebruiken in een undercoveroperatie.

Hij bleek dus niet de enige, ontdekte de inspecteur-generaal, betrokken bij het onderzoek. Want verschillende “SA’s (speciale agenten) gebruikten soms foto’s van jonge vrouwelijke ondersteunende medewerkers die poseerden als minderjarige kinderen of sekswerkers om seksuele roofdieren te verleiden”, aldus het rapport.

Het rapport merkte op dat ondersteunend personeel niet gecertificeerd was voor dergelijke rollen. Het FBI-beleid zegt dat dat personeel alleen mag ingezet worden bij undercoveroperaties wanneer het “absoluut noodzakelijk” is.

Beleid aanpassen

De FBI heeft intussen gereageerd. Het agentschap zegt zijn beleid te zullen wijzigen en nieuwe richtlijnen in te voeren. Ook al gingen de agenten in de fout, misschien heeft hun manier van werken ook geloond. Alleen al in 2020 voerde een speciale taskforce, gericht op de bestrijding van internetcriminaliteit tegen kinderen, meer dan 109.000 onderzoeken uit. Die hebben geleid tot de arrestatie van meer dan 9.200 verdachten.