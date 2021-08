Man staat terecht voor misbruik tienermeisjes: “Vroeg aan 15-jarige zelfs om klasgenootje te vinden voor triootje”

Mechelen - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zes jaar cel geëist tegen een 43-jarige man uit Mechelen voor seksueel misbruik van enkele tienermeisjes. Hij dwong één van de meisjes ook om drugs te gebruiken. “Hij dreigde ermee om zijn slachtoffers te vermoorden als ze naar de politie zouden stappen”, zei één van de advocaten. De man was bovendien niet aan zijn proefstuk toe.

Het onderzoek naar Wafid O. startte in het voorjaar van 2019 op. Toen had een minderjarig meisje al haar moed bij elkaar gegrepen en een mail naar de politie gestuurd. “In die mail zei ze dat een man haar naaktfoto’s online zou zetten als ze niet op zijn avances inging. Ze had de kerel via Instagram leren kennen en tijdens hun gesprekken had hij zichzelf als een 15-jarige jongen uitgegeven en werden er seksueel getinte foto’s gestuurd. In werkelijkheid chatte ze met een man van 43”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy.

Het bleef niet bij dat ene feit. Begin vorig jaar kreeg de politie een melding van een 14-jarig meisje dat gedwongen werd om drugs te gebruiken bij Wafid O. Er was sprake van het gebruik van cocaïne, xtc en cannabis. “Mijn cliënte was een kwetsbaar meisje. Niet alleen was ze minderjarig, er was ook sprake van een mentaal probleem. Op een bepaald moment is ze wakker geworden bij meneer O. en droeg ze alleen haar ondergoed nog. Ze kan zich niet herinneren wat er toen gebeurd is, maar ze kan zich er natuurlijk wel één en ander bij voorstellen”, reageerde advocaat Ben Crosiers. “Deze zaak heeft een enorme impact op haar gehad. Ze heeft nachtmerries en hallucinaties. De feiten zijn zelfs zo ernstig dat het meisje zichzelf in brand heeft gestoken. Daardoor moest ze ondertussen al een viertal operaties ondergaan.”

Grote kans op herval

Het voorbije jaar traden er nog meer slachtoffers met verhalen over Wafid O. naar buiten. “Steeds stelde hij zich voor al een jongeman. De ene keer was hij 15, dan 16, dan weer een twintiger. En steeds probeerde hij naaktfoto’s van de slachtoffers te bekomen en voerde hij seksueel getinte gesprekken. Hij probeerde de slachtoffers met geld of drugs te lokken. Met sommige slachtoffers werden ook seksuele handelingen gesteld. Aan een 15-jarig meisje met wie hij had afgesproken, vroeg hij zelfs of ze geen klasgenootje had die wilde meekomen om samen een triootje te beleven”, zei de aanklager.

Alles samen kon de politie tien slachtoffers van de man identificeren. Uit het gevoerde onderzoek bleek dat de kans op herval heel groot is. Bovendien liep de man al eens dertig maanden en drie jaar cel op voor zedenfeiten. Daarom vroeg het Openbaar Ministerie nu zes jaar effectieve celstraf.

Begeleiding

Advocaat Manu Bande stond Wafid O. bij en sprak zelf van een heel onaangenaam dossier. “Meneer geeft, op één feit na, alles toe. Het zijn verwerpelijke feiten, maar het is te gemakkelijk om hem hier nu als een roofdier af te schilderen. De man zit al dertien maanden in voorhechtenis, maar daarvoor draaide hij gewoon mee in de maatschappij. Hij had ook vast werk.”

Volgens de strafpleiter kampt zijn cliënt met een problematiek en is het vooral belangrijk dat hij nauwgezet wordt begeleid. “De man is drugs beginnen te gebruiken en daardoor kreeg hij enorme zin in seks en sprak hij ook jonge meisjes aan. Daarom vraag ik een straf met probatie-uitstel, zodat hij aan een gepaste begeleiding kan starten.”

“Ik besef dat ik zaken heb gepleegd die niet door de beugel kunnen. Ik voel me aangetrokken tot jongere meisjes en wil een behandeling”, reageerde O. zelf.

De rechtbank doet volgende week al uitspraak in het dossier.