Schoten gelost bij achtervolging in Asse

Asse - Bij een achtervolging op een vluchtende man hebben agenten van de politiezone TARL (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) maandag in Asse gebruik moeten maken van hun vuurwapen. De agenten losten twee waarschuwingsschoten om de vluchter te stoppen. Dat meldt de politie TARL woensdag.

Een motoragent van de politiezone TARL merkte maandag op de Assesteenweg in Ternat een autobestuurder die zijn gsm gebruikte achter het stuur. De autobestuurder reed de E40 richting Brussel op en de motoragent ging hem achterna om hem te controleren, maar bij het zien van de politie, nam de bestuurder de vlucht richting de Brusselse Ring. In Asse verliet de man de Ring en reed zich vervolgens via de Isidoor Crockaertstraat vast op de tractorsluis in de Lierput in Asse. De bestuurder vluchtte te voet verder maar de politie loste twee waarschuwingsschoten, waarna de man zich overgaf.

De vluchter bleek al gekend te staan voor drugsfeiten en verboden wapenbezit. Bovendien was zijn wagen niet verzekerd, had de man geen geldig rijbewijs en had hij een rijverbod. Het parket Halle-Vilvoorde liet de man vrij na verhoor maar omdat hij ook niet beschikte over een geldige verblijfsvergunning, werd hij ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken en overgebracht naar een gesloten centrum.