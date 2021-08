Italiaanse regio Molise vraagt noodtoestand af te kondigen

In de strijd tegen de verwoestende bosbranden heeft de Italiaanse regio Molise gevraagd de noodtoestand af te kondigen. De president van de kleine regio in het zuiden van Italië wijst als reden op de branden die al dagen woeden aan de Adriatische kust en in het binnenland. Volgens media moest de brandweer al huizen evacueren en mensen naar veiliger oorden brengen.

Ook op het eiland Sicilië had de brandweer woensdag opnieuw de handen vol met verschillende branden. De autoriteiten hebben het volledige eiland ingedeeld in de hoogste categorie naar brandrisico. Bovendien zijn voor Palermo en Catania hittegolven met temperaturen van zowat 40 graden aangekondigd. De regio-president heeft Rome om hulp gevraagd bij de bestrijding van de branden. Uit verschillende regio’s zijn brandweerlui naar Sicilië gestuurd.

In heel Italië is volgens de brandweer sprake van 530 operaties tegen bosbranden. Meer dan de helft daarvan vindt plaats op Sicilië, in Calabrië en Apulia. In de getroffen regio’s worden ook blusvliegtuigen ingezet. Ook Frankrijk stuurde twee toestellen.

De droogte, hitte en wind wakkeren de branden steeds weer aan. Bovendien zouden er ook brandstichters betrokken zijn. De politie heeft de afgelopen dagen naar eigen zeggen opnieuw verdachten opgepakt.