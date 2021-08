Irrigatienetwerk van project Elerweerd voorziet 550 ha landbouwgrond van water

Dilsen-Stokkem - De Vlaamse regering trekt via het Grindfonds 600.000 euro uit voor het rivierveiligheids- en natuurontwikkelingsproject Elerweerd in Dilsen-Stokkem, in de provincie Limburg. Het project zal via een kilometerslang irrigatienetwerk 550 ha landbouwgrond aan de Maas van water voorzien tijdens periodes van droogte.

Voor het ontginningsproject Elerweerd gaat ruim 160 ha landbouwareaal verloren. Om het verlies van 160 ha landbouwgrond te compenseren, wordt samen geïnvesteerd in een kilometerslang irrigatienetwerk, aangelegd en beheerd door drinkwaterbedrijf De Watergroep. De Vlaamse regering voorziet via het Grindfonds nu in 600.000 euro om het project nog uit te breiden. Zo kan straks 150 ha extra landbouwgrond worden geïrrigeerd, wat het totaal op 550 ha brengt.

Na de ontgrinding en herinrichting zal het projectgebied Elerweerd 3 tot 3,5 meter lager liggen in het landschap, waardoor de Maas vanaf haar huidige bedding meer ruimte krijgt tot aan de bestaande winterdijk. Nadien wordt gestart met de herinrichting als natuurgebied door ontginningsbedrijf Steengoed Projecten, waarna de gronden worden overgenomen door Natuurpunt.

Het project moet ook een grote rol spelen in het bestrijden van de extreme weerssituaties. Zo komt er opnieuw ruimte aan de rivier voor periodes van hevige regenval, zoals we de voorbije weken zagen. Het project helpt eveneens bij de watervoorziening vanuit de voormalige grindplas Meerheuvel tijdens periodes van droogte.

“De beste waterbuffer blijft onze natte natuur. De spijtige vaststelling is echter dat de voorbije 50 jaar 70 procent van onze natte natuur verdween in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “We moeten daarom, zeker in onze valleigebieden, terug ruimte aan water geven. De rivierherstelprojecten aan de Gemeenschappelijke Maas zijn het beste voorbeeld van het succes ervan.”