Voorlopige hechtenis gewezen Boliviaanse interim-president verlengd met zes maanden

Een Boliviaanse rechter heeft dinsdag de voorlopige hechtenis van de gewezen interim-presidente van Bolivia, Jeanine Añez, met zes maanden verlengd. Dat meldt het Twitter-account van Añez.

Op het officiële Twitter-account van Añez, dat door haar familie wordt beheerd, staat dat de verlenging van de hechtenis “een onrechtvaardige vrijheidsberoving” is en een schending van haar fundamentele rechten.

Dividen un proceso para prolongar la detención de #JeanineAñez. Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías.

Sin Justicia en #Bolivia no hay democracia.#LiberenaJeanine #Justicia — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 3, 2021

Het Boliviaanse gerecht heeft de informatie (nog) niet bevestigd.

Eed afgelegd na “fraude” Morales

Añez werd op 14 maart opgepakt op verdenking van opruiing, terrorisme en samenzwering. Ze wordt ervan beschuldigd een staatsgreep te hebben geleid tegen haar socialistische voorganger Evo Morales.

De hechtenis van Añez had tot veel verontwaardiging geleid in de internationale gemeenschap. Duizenden mensen kwamen in Bolivia op straat tegen de arrestatie.

De conservatieve politica legde twee dagen na het ontslag van Morales de eed af als interim-president. Morales had na de verkiezingen de overwinning opgeëist, maar werd door de oppositie beschuldigd van fraude.

Het gerecht beschuldigt Añez ervan ongrondwettelijk te hebben gehandeld en Morales van de macht te hebben verdreven.