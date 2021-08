Hein Vanhaezebrouck waarschuwt voor het Letse gevaar: “Stevig team dat groeit in het toernooi”

Gent - AA Gent ontvangt donderdagavond het Letse RFS uit Riga. Een onbekende naam in het Europese voetbal maar Hein Vanhaezebrouck beklemtoont dat de nieuwe opponent van de Buffalo’s niet onderschat mag worden: “Het is een heel internationaal gezelschap maar ook vooral een stevige ploeg en dit in alle betekenissen van het woord. Fysiek zijn ze heel sterk en organisatorisch zijn ze ook in staat om zowel een laag blok te vormen als hoog druk te zetten. Ze overleefden met wat meeval de eerste voorronde maar schakelden vervolgens heel overtuigend het Hongaarse Puskas Akademia uit. Je merkt dat dit team groeit in het toernooi.”

In normale omstandigheden mag dit RFS geen probleem vormen voor AA Gent. Maar na drie duels zonder zege bulken de Buffalo’s nu ook niet bepaald van vertrouwen. Maar Hein Vanhaezebrouck maakt zich niet meteen zorgen over de vormcurve van zijn ploeg: “Mentaal weegt dit volgens mij niet door. De groep voelt ook wel tot wat we in staat zijn maar ze ontdekken ook redenen waarom de resultaten nog niet altijd volgen.”

“Dat is dus ook een challenge om ook daarin stappen te zetten. Ik kan me wel eens ergeren zoals vorig jaar toen ik wat gelatenheid vaststelde, maar nu merk ik wel ontgoocheling en dat is een goed signaal”, aldus HVH die meer dan voldoende strijdlust bespeurt in zijn spelersgroep: “Ze willen absoluut punten pakken en matchen winnen. En ze lijden zeker niet aan twijfels.”

Bezus en Chakvetadze tekenen opnieuw present op training

Toch zet ook de Gentse coach een stap in het onbekende wanneer hij donderdagavond oog in oog zal staan met RFS: “Ik speelde nog nooit een duel tegen een team uit Letland. Maar ze tellen ook wel wat andere nationaliteiten. Het is afwachten, sowieso”, aldus HVH die woensdagochtend wel opnieuw Bezus en Chakvetadze mocht begroeten op training. “Je moet nu vooral kunnen afwegen hoe ver ze al staan. Natuurlijk ben je blij dat ze opnieuw kunnen meetrainen maar we bekijken heel rustig hoe en wanneer ze inzetbaar zijn.”

Foto: BELGA

Owusu ontbrak daarentegen wel op training. De Franse middenvelder - in beeld bij Bordeaux - staat trouwens ook niet op de Gentse squad list voor de dubbele confrontatie met RFS: “Owusu is een tweetal weken out. En vermits we beperkt zijn qua aantal spelers die we op de squad list kunnen zetten, moet je dan keuzes maken. We kunnen gelukkig wel nog elke voorronde een nieuwe lijst opstellen. Dus jongens die even uit zijn, kun je er even afhalen. En daarom kozen we ervoor om Oladoye aan de lijst toe te voegen.”

Tegen RFS hopen de Buffalo’s in de eerste plaats een goede uitgangspositie te verwerven met het oog op de return van volgende week donderdag: “Iedereen heeft nood aan overwinningen. Die drang blijft. Het is nu echt vooral weer zaak dat we doorgaan naar de volgende ronde. Is dat met twee zeges, des te beter. Maar zolang je maar doorgaat, is de opdracht volbracht. Richting play-off fase waar ons nog een zwaardere tegenstander wacht, maar eerst moeten we nog deze hindernis nemen.”

Hein Vanhaezebrouck wil een spits zoals Lewandowski

“En tegen zondag moeten we opnieuw de focus verleggen, dat is nieuw voor heel wat jongens”, weet ook Hein Vanhaezebrouck. “Dan is het ook logisch dat het nog niet helemaal perfect loopt. Je moet daar geduldig bij blijven. We zullen zien met wie we zullen starten. Een aantal jongens speelden al veel en bij hen merk je dat de frisheid toch wat minder is. Eergisteren kregen ook enkele jongens hun tweede vaccin, waar ze toch wat last van hadden. Daar moeten we ook rekening mee houden.”

De Buffalo’s zullen het in elk geval moeten zien te rooien zonder Roman Yaremchuk die vertrok naar Benfica. Hein Vanhaezebrouck beseft het sportieve verlies van de Oekraïense aanvaller en hoopt dan ook snel een waardige vervanger te verwelkomen: “Welke type we nodig hebben? Een Lewandowski (lacht). We zijn al een poosje op zoek naar een vervanger voor Roman. Hopelijk vinden we iemand die extra gewicht in de strijd kan gooien.” Een scorende spits met gestalte dus.