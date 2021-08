Tien meter onder de grond, beschermd door dertig bunkers: het geheugen van onze democratie huist onder Brussel-centrum

Brussel -

In hartje Brussel schuilen diep onder de grond dertig bunkers. Zo’n tachtig jaar geleden konden drieduizend mensen er bescherming vinden tegen bombardementen. Vandaag is de plek nog zo goed als intact en beschermt die “het geheugen van de Vlaamse democratie”. Want achter de stalen deuren schuilt het archief van ons Vlaams Parlement: verslagen van zittingen, foto’s van eedafleggingen, dossiers met persoonlijke informatie van politici en ook een brandkast waar zelfs de archivaris de code niet van mag weten. Wat zit daar dan in?