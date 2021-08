Mogelijk verdwijnen er weer wat coronaregels in september. Maar weet jij nog welke maatregelen nu gelden?

Nu er eind deze maand een nieuw Overlegcomité zit aan te komen, trekken politici en experten de discussie op gang over hoe we met corona verder moeten. Wanneer mogen we eindelijk dat mondmasker thuislaten? Moeten niet stilaan alle beperkingen op de schop nu in Vlaanderen zo goed als iedereen is gevaccineerd? Ondertussen weten echter nog weinigen hoe de regels op dit moment in elkaar zitten.