Betrokken bij gruwelijke zuiveringsacties en bijnaam is ‘Slachter van Teheran’, toch stuurt EU gezant naar inauguratie Iraanse president

In Teheran wordt donderdag de conservatieve Ebrahim Raisi als nieuwe Iraanse president ingezworen in het parlement. De man is zeer gecontesteerd wegens zijn betrokkenheid bij de gruwelijke zuiveringsacties in 1988. Toch stuurt de Europese Unie een afvaardiging naar Raisi’s inauguratie. Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA) vindt dit “zeer controversieel”.