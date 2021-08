Nog een illegale sigarettenfabriek opgerold, per toeval vlak voor grote douane-operatie

Wuustwezel - Aan de Kampweg in Wuustwezel is dinsdagavond een illegale sigarettenfabriek opgerold. De productielijn werd per toeval ontdekt na een loze brandmelding. Elf personen werden opgepakt voor verhoor. Woensdagochtend werd in Aartselaar ook een illegale productiehal voor sigaretten opgerold aan de A12, maar daar had deze vondst niets mee te maken.

Een passant belde rond 18.30u naar brandweerzone Rand omdat er grijze rook kwam uit de gebouwen van een voormalige garage op de Kampweg in Wuustwezel. “De rook was echter niet afkomstig van een brand”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Bij het betreden van het gebouw wilden een aantal personen vluchten. Ze werden door de brandweer en de politie ter plaatse tegengehouden.”

Al snel bleek waar de rook vandaan kwam. In de loods werd namelijk een productielijn aangetroffen voor het aanmaken van namaaksigaretten. Politie en douane konden verschillende productiemachines, kartonnen met namaaksigaretten en cash geld in beslag nemen. In totaal werden elf personen gearresteerd: behalve de aanwezige personen werd ook de huurder van de loods ter beschikking gesteld van het parket. “Het onderzoek loopt”, aldus Aerts nog.

De vondst van de illegale sigarettenfabriek kwam er dus puur per toeval en had niets te maken met de grote operatie van de douane woensdag tegen de productie van namaaksigaretten. Op tien verschillende plaatsen in ons land werden daarbij veertig verdachten gearresteerd. Een loods aan de A12 in Aartselaar was de grootste illegale productiehal, daar werden miljoenen sigaretten in beslag genomen.

