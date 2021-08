Alle getroffen straten in provincie Luik opnieuw aangesloten op elektriciteitsnet

Drie weken na de overstromingen die bepaalde gemeenten in de provincie Luik zwaar hebben getroffen, zijn alle getroffen straten opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat meldt Resa, de belangrijkste netbeheerder van het stroom- en aardgasnet van de provincie, woensdag.

LEES OOK. Waarom de hulpverlening na de ramp zo traag op gang komt

“Op het hoogtepunt van de crisis waren 379 stroomcabines van Resa uitgeschakeld, waardoor zowat 41.500 huishoudens geen elektriciteit meer hadden. Na 22 dagen non-stop mobilisatie van de Resa-teams, zowel op het terrein als in de kantoren voor de coördinatie, hebben verschillende woningen hun installatie nog niet opnieuw opgestart omdat de bewoners afwezig waren bij het bezoek van de teams of omdat de elektrische binneninstallatie een grondige conformiteitscontrole vereist”, preciseert Gil Simon, algemeen directeur van Resa.

LEES MEER. Hond redt zijn baasje Marc tijdens overstroming: “Ik zei tegen mezelf: dit is het, het is voorbij”

Donderdag en vrijdag zullen mobiele teams in de getroffen zones actief zijn om de tellers te heropenen of beschadigde meters te vervangen in huizen die tijdens hun eerste bezoek niet konden worden bezocht. Vanaf 8 uur zullen zes mobiele teams aanwezig zijn in Angleur, Chaudfontaine, Chênée, Esneux, Pepinster en Trooz.

Burgers van wie de elektriciteitsvoorziening nog niet is hersteld en die geen afspraak hebben gemaakt, worden uitgenodigd om de teams te ontmoeten zodat ze kunnen worden opgenomen in de programmatie.

In de gemeenten Aywaille, Comblain-au-Pont, Olne en Sprimont voeren teams ook interventies uit in de weinige huizen die daar nog zonder stroom zitten.

Wat de gasvoorziening betreft, zegt Resa dat die voor twee derde van de huishoudens is hersteld. Sommige secties van het gasnet waren meer beschadigd dan andere. “Op het hoogtepunt van de crisis waren er 31.000 huishoudens zonder gas, tegen 11.000 vandaag. Er wordt alles aan gedaan om het aardgasnet maximaal weer in gebruik te nemen”, zegt Gil Simon.