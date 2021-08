Handel in aandeel Robinhood tijdelijk stilgelegd na forse koersstijging

Het aandeel van de beleggingsapp Robinhood, die vorige week nog een erg teleurstellend beursdebuut maakte op Wall Street, is woensdag even stilgelegd. Dat bericht de Amerikaanse zakenzender CNBC. Het aandeel vertoonde té veel volatiliteit: woensdag in de vroege handel koerste het op een bepaald moment 65 procent hoger.

Op één week werd Robinhood bijna 120 procent meer waard. Intussen is de handel in het aandeel weer hervat.

Robinhood ging vorige week tegen 38 dollar per aandeel naar de beurs, wat aan de onderkant van de prijsvork was. Maar op de eerste beursdag vorige donderdag verloor het meteen 8 procent. Sinds dinsdag is er echter een omgekeerde beweging aan de gang en wint het aandeel fors terrein.

Volgens CNBC is nog onduidelijk wat de reden is voor die koersopstoot. Maar het feit dat het aandeel in trek is bij de populaire investeerder Cathie Wood (ARK Invest) is waarschijnlijk een deel van de verklaring. Het investeringsfonds kocht de afgelopen dagen een groot belang in Robinhood.