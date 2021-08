Antwerpse politie neemt onverzekerde wagen van wegpiraat onder invloed van alcohol en cocaïne in beslag

Antwerpen - In Antwerpen heeft de lokale politie dit weekend de wagen in beslag genomen van een bestuurder die onder invloed van alcohol en cocaïne rondreed. Het voertuig bleek niet verzekerd. Dinsdag nam de Antwerpse politie nog eens drie onverzekerde wagens in beslag bij verschillende interventies en controles.

Een anoniem politievoertuig werd in de nacht van zaterdag op zondag op de Frankrijklei ingehaald door een wagen met vier inzittenden die maar liefst 100 km/u reed. De politie bracht het voertuig tot stilstand, waarna bleek dat de bestuurder door een cocktail van alcohol en drugs nog nauwelijks op zijn benen kon staan. Het rijbewijs van de man werd in beslag genomen, net als de wagen zelf - die niet verzekerd was.

Dinsdag nam de Antwerpse politie op de R11 een wagen in beslag die met valse nummerplaten bleek rond te rijden. De wagen was ook niet geldig ingeschreven en niet verzekerd. In dezelfde omgeving merkte de politie een geparkeerd voertuig op waarvan de nummerplaten geschrapt waren. Ook die wagen werd in beslag genomen. Tot slot nam de politie diezelfde dag nog een wagen in beslag die door een rood licht was gereden en eveneens niet verzekerd bleek te zijn.