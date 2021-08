Monstertransfer komt dichterbij: “Jack Grealish staat op het punt om te tekenen bij Manchester City”

Jack Grealish, de draaischijf van Aston Villa, staat volgens de Britse pers op het punt om een vijfjarig contract te ondertekenen bij landskampioen Manchester City, voor een monsterbedrag van 117 miljoen euro.

City zou dat recordbod afgelopen vrijdag hebben neergelegd hebben bij Villa. Geen van beide clubs legde een verklaring af, maar lokale media voorspellen dat de handtekeningen de komende dagen gezet zullen worden.

Het recordbedrag voor een speler die de overstap maakt naar een Engels team staat voorlopig met 104 miljoen euro op naam van Paul Pogba. De Franse middenvelder ruilde in 2016 Juventus in voor Manchester United.

Grealish, die nog een contract van vier jaar heeft op Villa Park, kwam het afgelopen seizoen tot zes goals en twaalf assists in 26 competitiewedstrijden Hij viel in bij Engeland in de recent verloren EK-finale tegen Italië op Wembley. Met Ex-Genk-speler Leon Bailey werd vandaag alvast een vervanger aangekondigd bij The Villans.