Schoten gelost in Elsene, vermoedelijk met alarmpistool

Brussel -

In de Jean Paquotstraat in Elsene zijn woensdagnamiddag een of meerdere schoten gelost. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. Die werd omstreeks 15.30 uur verwittigd van het incident en ging onmiddellijk ter plaatse. “Er werd een veiligheidszone ingesteld en het onderzoek loopt”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.