Yves Vanderhaeghe voor zijn eerste Brugse derby: “We kunnen misschien wel geschiedenis schrijven”

Vrijdag is er weer de Brugse derby en het is lang geleden dat Cercle met evenveel punten als Club aan de aftrap komt. Voor Yves Vanderhaeghe geen reden om plots hoog van de toren te blazen. “We weten dat de derby een speciale match is, maar voor ons is de lange termijn toch belangrijker”, blijft hij de rust zelve. Voor de Cercle-coach is het zijn eerste Brugse derby als trainer.

“We willen een stabiel en goed seizoen draaien en dat is nog belangrijk dan een punt of winst in de derby. De meeste van onze jongens zijn jong en nieuw maar ik heb wel de indruk dat ze weten dat een derby gevoelig en belangrijk is. Er zijn ook niet zoveel steden waar er op het hoogste niveau nog een stadsderby is.”

Cercle en Club staan na twee speeldagen zij aan zij in de rangschikking en dat is een extra gegeven. “We kunnen inderdaad misschien een stukje geschiedenis schrijven door een punt te pakken en misschien te winnen”, beseft Vanderhaeghe. “We hebben de jongens al gezegd dat onze fans deze ploeg dan eeuwig zullen herinneren, maar meer dan 1 of 3 punten zal dat ook niet opleveren. We willen graag onze fans gelukkig maken, maar mentaliteit alleen zal zeker niet genoeg zijn om Club te kloppen. We zullen ook kwaliteit moeten brengen en goed voetballen.”

“Er is dus veel nodig om tot een resultaat te komen. We zijn strijdlustig en de bereidheid is er, maar de vorm van de dag zal ook belangrijk zijn. Waar ik niet aan twijfel: er komt sowieso een verbeten Cercle aan de start. Dat was trouwens ook zo in de eerste twee matchen. We hebben een nieuwe en jonge verdediging die wel goed standhoudt. Vorig seizoen kreeg Cercle veel lof maar in dertien wedstrijden gaven we in de laatste tien minuten nog een bonus uit handen. Nu kunnen we dus wel een resultaat verdedigen. En we zijn blij dat we al vier punten hebben en zeker met matchen tegen Club en Anderlecht in het vooruitzicht. Dat geeft ons een goed gevoel maar ook weer niet meer dat. We zweven niet en lopen niet met onze kop in de wolken.”

Gezocht: nieuwe asisstent

Cercle traint donderdag nog en trekt vrijdag op mini-afzondering naar Oostkamp. Hannes Van der Bruggen kreeg een tackle op Beerschot en miste de laatste 35 minuten tegen Beerschot en de match tegen OHL. De middenvelder traint weer mee maar ondervindt nog hinder en de derby komt vrijdag nog te vroeg voor hem. Dat geldt ook voor Miangue, Koshi en Kanouté.

Yves Vanderhaeghe moet ook op zoek naar een nieuwe assistent. De Tunisiër Radhi Jaïdi verlaat Cercle. Hij kreeg een aanbieding van de Tunesische topclub Espérance Sportive de Tunis om er hoofdtrainer te worden. Jaïdi kwam begin dit jaar naar Cercle. Hij sprak vlot Arabisch, Frans en Engels en had een groot aandeel in de ontwikkeling van de Afrikaanse spelers. Sportief directeur Carlos Avina zoekt nu een opvolger met hetzelfde profiel als Jaïdi. De Franse centrale verdediger Raux-Yao wordt allicht uitgeleend aan een Zwitserse club.