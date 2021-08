Wolkbreuk doet straten nog maar eens volstromen met modder en water: “Het lijkt wel alsof we wonen aan een kolkende rivier”

Meise / Grimbergen -

Meise is opnieuw zwaar getroffen door watersnood. Een zware regenbui zorgde ervoor dat straten in rivieren veranderden en huizen onderliepen. Onder meer het Heimbeekveld, waar een groot sociaal woonproject ter discussie staat, liep onder. Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Ook in Grimbergen was er wateroverlast.