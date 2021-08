Internationale gemeenschap zegt 370 miljoen dollar toe op conferentie voor Libanon

De landen die deelnemen aan de internationale donorconferentie voor Libanon, die woensdag georganiseerd wordt door Frankrijk en de Verenigde Naties, zijn erin geslaagd om 370 miljoen dollar steun op te halen voor de bevolking. Dat maakten de organisatoren bekend in een persbericht. Voor de conferentie was minstens dat bedrag vooropgesteld.

De deelnemers riepen tegelijk op voor “de vorming van een regering die zich toewijdt aan de redding van het land”. Ze uitten ook hun ongerustheid over de vertragingen in het onderzoek naar de explosie die de haven van Beiroet heeft verwoest, dag op dag een jaar geleden.

Het drama, waarbij meer dan 200 doden vielen en delen van de hoofdstad vernield geraakten, vormde een triest dieptepunt in de diepe sociaaleconomische en politieke crisis die Libanon al jaren teistert. Kort na de explosie werd in augustus vorig jaar al een eerste conferentie georganiseerd. Toen werd 280 miljoen ingezameld. “Nu de situatie is verslechterd (...) ramen de Verenigde Naties de nieuwe noden in domeinen als voeding, onderwijs, gezondheid en waterzuivering op meer dan 350 miljoen dollar”, deelden de diensten van de Franse president Emmanuel Macron voor aanvang van de conferentie mee.

De videoconferentie onder leiding van Macron en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bracht vertegenwoordigers van een veertigtal staten en internationale organisaties bijeen. Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden nam het woord.

De conferentie ging enkel over noodhulp. Structurele steun voor de heropbouw van het land blijft afhankelijk van de vorming van een regering die diepgaande hervormingen kan doorvoeren. Libanon heeft geen volwaardige regering meer sinds premier Hassan Diab en zijn bewindsploeg op 10 augustus in de nasleep van de explosie hun ontslag aankondigden.