Ober, mag ik de QR-code a.u.b? Alles wat je moet weten over die vreemde stickers die je moet scannen

Sinds de horeca weer open is, komt er geen fysiek menu meer aan te pas. Vaak leidt een sticker op het tafeltje je via een QR-code en je mobiele telefoon naar de kaart. Simpel. Al ziet nog niet iedereen dat zo. “Wij blijven als oudere mensen een beetje verweesd achter als moderne analfabeten”, zegt lezer Luc Vergauwen. Een korte gids in de wereld van QR-codes.