Prinses Elisabeth wacht op resultaten van ingangsexamen van “prestigieuze universiteit” in Verenigd Koninkrijk

Prinses Elisabeth gaat studeren aan een “prestigieuze Britse universiteit”, dat weet Soir Mag. Er volgde nog geen officiële bekendmaking van het nieuws, de prinses is namelijk aan het wachten op de resultaten van haar ingangsexamen.

Het nieuws werd dus nog niet bevestigd door het paleis. Momenteel zou de prinses bezig zijn aan de laatste toelatingsproeven. Als ze slaagt, gaat ze haar studies verderzetten aan een “prestigieuze Britse universiteit”, weet Soir Mag.

Dat zou overigens niet onlogisch zijn. Eerder bracht de prinses al een deel van haar middelbare schooltijd door op kostschool in Wales aan het UWC Atlantic College. Dit jaar rondde ze een opleiding aan de Koninkelijke Militaire School (KMS) met succes af. Die opleiding moet haar voorbereiden op haar toekomstige rol als koninging en dus ook opperbevelhebber van het Belgische leger. Nog volgens majoor Isabel Vanhavermaet, die de eerstejaars begeleidde, behoorde de prinses tot de besten van haar promotie met 110 leerling-officieren.

Welke richting ze gaat volgen is evenmin bekend. Een keuze voor een economische of politiek wetenschappelijke richting zou niet onlogisch zijn gezien haar toekomstige taken als koninging. Haar vader, koning Filip, studeerde politieke wetenschappen in de VS.

VIDEO. Prinses Elisabeth marcheert in het militair defilé