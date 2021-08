Onze man dook onder in de krochten van Brussels Airport: nog voor je opstijgt, is je valies al 17 kilometer onderweg

Zaventem -

Je tube tandpasta passeerde er waarschijnlijk al eens. Net als je vuile sokken. Maar jijzelf raakt op deze plek onmogelijk binnen. Vandaag duiken we onder in de kelders van Brussels Airport in Zaventem. Waar bagage al een kilometerslange reis maakt voor die richting vliegtuig gaat. En waar we zien waarom jouw valies na aankomst soms minuten later op de band valt dan die van andere passagiers.