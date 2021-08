Transfer dichterbij: Lukaku laat Inter weten dat hij naar Chelsea wil

Romelu Lukaku (28) heeft Inter nu ook laten weten dat hij naar Chelsea wil. Hij wacht nu op een akkoord tussen de clubs.

Honderd miljoen euro bleek niet genoeg om Inter te overtuigen, maar Chelsea is zinnens om een nieuw monsterbod van 120 à 130 miljoen te doen. De verwachting is dat de Italiaanse kampioen daar, gezien zijn financiële problemen, niet aan zal kunnen weerstaan. Er is druk van de fans, die hun sterspeler niet willen zien gaan – aan het hoofdkwartier hangt intussen een papiertje met ‘Handen af van Lukaku’ –, maar veel invloed heeft dat niet. Zeker nu Lukaku zelf zijn vertrekwens bekendgemaakt heeft. Nu een deal dichtbij is, is Chelsea ook niet van plan zijn prooi te lossen. Het wil de Rode Duivel absoluut terug. Lukt dat, dan wordt hij de duurste voetballer aller tijden, op basis van de cumulatieve transfersom welteverstaan. Voor zo’n 12 miljoen naar Chelsea, voor 36 miljoen naar Everton, voor 85 miljoen naar Manchester United, voor 70 miljoen naar Inter en nu mogelijk voor 120 miljoen naar Chelsea. Dat zou al 323 miljoen maken en zo zou hij Neymar aftroeven, die wel nog maar tweemaal van club verhuisde.