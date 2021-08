Geld van Grealish staat nog niet op de rekening, maar Aston Villa trekt geldbuidel al open voor Danny Ings

Aston Villa heeft zich woensdag versterkt met aanvaller Danny Ings. De 29-jarige aanvaller komt over van Southampton en ondertekende in Villa Park een overeenkomst voor drie seizoenen.

Ings was de voorbije drie seizoenen bij Southampton goed voor 46 goals en 10 assists in 100 officiële duels. Voordien was hij ook actief voor Bournemouth, Dorchester Town, Burnley en Liverpool. Zijn carrière werd al twee maal onderbroken door zware knieblessures.

Met zijn transfer zou volgens Britse media een bedrag van om en bij de 35 miljoen euro gemoeid zijn. Daarmee zou Ings de tweede duurste inkomende transfer ooit zijn voor Villa. Eerder deze zomer deed het team van coach Dean Smith ook al de portefeuille open voor Emiliano Buendia, die voor 38 miljoen euro overkwam van Nowich City en het transferrecord van de Villans brak.

Eerder op de dag maakte Villa ook bekend dat de transfer van Leon Bailey (ex-Genk) van Bayer Leverkusen helemaal afgerond was. Villa had al langer een akkoord met Leverkusen, maar moest er nog zien uit te geraken met de 23-jarige Jamaicaan.

Sterspeler Jack Grealish staat intussen voor een vertrek naar Manchester City. De Citizens zouden een monsterbedrag van 117 miljoen euro willen neertellen voor de middenvelder.