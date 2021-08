Tegenstander AA Gent leeft op hoop: “Kunnen resultaat neerzetten in Gent”

Het Letse RFS schakelde in de tweede voorronde van de Conference League het Hongaarse Puskas Akadémia over twee wedstrijden uit met 5-0. Morgen/donderdagavond wacht echter een - op papier - sterkere tegenstander. Dan neemt de ploeg van trainer Viktor Morozs het in de Ghelamco Arena in de derde voorronde op tegen AA Gent.

“Wij zijn blij hier te zijn”, zei Morozs een dag voor de match op de persbabbel. “Morgen wacht ons een heel sterke tegenstander. Ik hoop dat we terug huiswaarts kunnen keren met een mooi resultaat. Met uitzondering van middenvelder Arturs Zjuzins kan ik beschikken over mijn volledige kern. Wij zijn klaar voor de clash van morgen. Natuurlijk is onze stijl van spelen anders dan die van AA Gent. Ik ken de kracht van onze komende opponent. Ik verwacht hen meer aan de bal. Wij moeten ervoor zorgen dat we zeer compact kunnen spelen en opletten dat we niet op snelheid gepakt worden.”

Morozs analyseerde AA Gent zeer gedetailleerd. “Ik ken hun spelstijl”, legde hij uit. “Vooral hun kapitein, Vadis Odjidja, viel me op. Hij draagt de ploeg. We hebben tal van opties om een resultaat te boeken. Ik verwacht morgenavond een zeer interessante match. Ondertussen hebben we al twee matchen achter de rug in deze Conference League. Ik beschouw Gent als onze sterkste tegenstander tot hiertoe, maar we gaan onze kans. Wij zijn ook aan het groeien in deze Europese campagne. In onze eerste wedstrijden tegen Klaksvik (uit de Faeröer Eilanden, red.) liep het wat stroef. Dan ging het tegen de Hongaren van Puskas Akadémia toch al heel wat beter. We leerden uit onze fouten en het is onze bedoeling steeds beter te worden.”