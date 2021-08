Yannick Carrasco heeft woensdag zijn eerste oefenduel sinds zijn terugkeer uit vakantie afgewerkt met Atlético Madrid. Carrasco vond meteen de weg naar de netten, maar zijn ploeg verloor wel na strafschoppen van Cadiz.

Carrasco opende de score na 41 minuten, maar zag Perea vier minuten voor tijd gelijkmaken voor Cadiz. De wedstrijd, in het kader van de Carranza Trophy, werd beëindigd met een penaltyreeks. Daarin was Cadiz met 4-2 te sterk. Carrasco was bij de rust al gewisseld.