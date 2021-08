Italië roept opnieuw op tot de herverdeling van migranten in de EU

Italië heeft opnieuw opgeroepen om migranten die in het zuiden van Europa aankomen te verdelen onder de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese sprak daarover woensdag met eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson, meldt haar ministerie.

Tijdens het telefoongesprek beschreef Lamorgese de huidige situatie in Italië en vroeg om een speciale bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken te organiseren over het onderwerp. Al weken komen er honderden migranten per dag aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Het gaat vooral om mensen die per boot vertrekken in Tunesië of Libië en hopen via de centrale Middellandse Zee Europa te bereiken. Dit jaar kwamen er volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken al meer dan 30.200 migranten per boot aan in Italië. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 14.800.

Verschillende private organisaties zijn met reddingsschepen actief in de Middellandse Zee om migranten te redden die in nood zijn. De bemanningen van de Ocean Viking van de ngo SOS Mediterranee en van de Sea-Watch 3 van Sea-Watch meldden allebei onlangs dat de omstandigheden op de schepen erg verslechteren nu er honderden migranten aan boord zijn.

Veel geredden migranten hebben te kampen met zeeziekte en uitputting. De schepen zijn dan ook dringend op zoek naar veilige havens om de migranten aan land te brengen. Meestal komen ook die migranten in Italië terecht. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn al bijna duizend migranten om het leven gekomen in de centrale Middellandse Zee.

Weinig opbrengen

De oproep van Italië tegenover de EU zal waarschijnlijk weinig opbrengen. De onderhandelingen over de hervorming van het Europese asiel- en migratiesysteem zitten al maanden vast vanwege de fundamentele meningsverschillen over hoe met migranten moet worden omgegaan.

Brussel heeft bovendien al vaker herhaald dat er in Duitsland en Frankrijk per maand veel meer asielaanvragen zijn dan in Italië.