Marvin Ogunjimi, een zeldzame Belg die in Albanië speelde: “Het enige gevaar voor Anderlecht schuilt in de Albanese passie”

Albanië is onontgonnen gebied voor Belgische voetballers. Anderlecht speelde in zijn Europese geschiedenis al in 39 verschillende landen, nu strijkt het voor het eerst neer in dit Balkanland. Landgenoten die in de Albanese competitie voetbalden, zijn ook zeldzaam. Toch vonden we er eentje: Marvin Ogunjimi (33).

De spits stond in 2017 op de loonlijst van Skenderbeu, een van de grotere clubs. “Ik was toen einde contract in Thailand en een vriend kende de zoon van de voorzitter”, herinnert de aanvaller zich. “Zo belandde ik daar. Maar het werd geen succes. Na drie maanden zonder voetbal had ik moeite om me aan te passen. Verder dan zeven wedstrijden kwam ik niet. ”

De zevenvoudige Rode Duivel wil Kompany en co. toch een kleine waarschuwing geven. “In principe moet Anderlecht het makkelijk halen. Voetballend zijn ze veel sterker, want Laçi is een kleine club die veel spelers leent. Die jongens verdienen ook niet veel, want alleen bij de grote clubs is het loon interessant. De meeste voetballers strijken niet meer op dan de gemiddelde Albanees en in Albanië is er veel armoede. Dat merk je aan de oude auto’s die rondrijden in Tirana. Het gevaar voor Anderlecht schuilt in de Albanese passie. Zowel de spelers als het publiek zijn heel fier. Op de tribunes zit er minder volk dan in België, maar de fans maken meer lawaai. Op het veld wordt er gevoetbald op het randje van het toelaatbare. In dat spel mag Anderlecht zich niet laten meetrekken.”

Opvallend: Skenderbeu, de ploeg waar Ogunjimi actief was, is ondertussen door de UEFA voor 10 jaar geschorst omdat de club sinds 2010 53 matchen zou getrukeerd hebben. Werkt het zo in Albanië? “Ik heb nog vrienden in Skenderbeu. Je begrijpt dat ik me daarover niet wil uitspreken”, besluit Ogunjimi. “In mijn ervaring zijn Albanezen erg gastvrije, aimabele mensen. Het negatieve beeld over dat land is onterecht.”