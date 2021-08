Vroeger tegen Schalke en Tottenham, nu tegen provincieploegje KF Laçi: Vincent Kompany staat in Albanië voor Europese vuurdoop als coach

Na 2,5 jaar speelt Anderlecht eindelijk weer in Europa. Voor Vincent Kompany (35) is het zijn Europese vuurdoop als coach, maar ook een shock. Twee jaar geleden betwistte Vince The Prince met Man City nog de CL-kwartfinale tegen Tottenham, nu moet hij in het snikhete Albanië aan de bak tegen het provincieploegje KF Laçi. Verliezen is verboden. “Dit is het begin van het parcours naar de hoogste Europese competitie.”