Uber maakte zware kosten om chauffeurs na coronastilte terug te halen

Taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber heeft in het tweede kwartaal grote kosten gemaakt om chauffeurs die het bedrijf eerder verlieten terug te krijgen. Veel chauffeurs stopten met rijden voor Uber doordat de vraag naar ritjes sterk was teruggelopen als gevolg van de coronapandemie.

Uber tastte diep in de buidel om chauffeurs te overhalen terug te keren. Die inspanning resulteerde in een groter dan verwacht operationeel verlies. Het resultaat voor aftrek van rente, belastingen en andere kosten was min 509 miljoen dollar. Het taxibedrijf verwacht dat dit resultaat in het derde kwartaal minder dan 100 miljoen dollar zal zijn. Aan het begin van het jaar had het bedrijf er nog vertrouwen in dat het voor het einde van het jaar winstgevend zou zijn.

Toch sloot het bedrijf het tweede kwartaal al af met een nettowinst. Dat betekende de eerste kwartaalwinst sinds het bedrijf in 2019 naar de beurs is gebracht. De goede cijfers heeft Uber te danken aan het aandeel in de Chinese branchegenoot Didi. Dat bedrijf maakte in juni een beursgang, waarvan Uber dus profiteerde.

Meer maaltijden sinds corona

Uber bezorgt sinds 2014 maaltijden van restaurants en de pandemie heeft de groei van die tak enorm versneld. Het is inmiddels het onderdeel van Uber dat de meeste omzet genereert. De omzet van Uber verdubbelde in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar 3,9 miljard dollar. Netto boekte Uber een winst van 1,1 miljard dollar. Vorig jaar was in het tweede kwartaal nog sprake van een verlies van 1,8 miljard dollar.

Het resultaat van Uber viel niet in de smaak bij de beleggers: nabeurs verloor het aandeel ruim 6 procent aan waarde op Wall Street.