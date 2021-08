Minstens elf doden bij verkeersongeval in Texas

Bij een ongeval in de Amerikaanse zuidelijke staat Texas zijn minstens elf mensen om het leven gekomen. Dat melden de lokale media. De slachtoffers zouden migranten zijn.

Lokale zender Kris 6 News meldt dat 24 mensen in het overvolle busje zaten. Er vielen ook verschillende gewonden. Het busje reed volgens de politie te snel, ging uit de bocht en belandde tegen een paal.

Volgens de politie zijn de slachtoffers van het ongeval in de buurt van Encino, ten zuiden van Falfurrias in Brooks County, vooral migranten. De plaats van het ongeval ligt op ongeveer 80 kilometer van de Mexicaanse grens.

In maart van dit jaar kwamen dertien migranten in de buurt van de grens met Mexico om het leven nadat een vrachtwagen op een terreinwagen was gebotst. In totaal zaten 25 migranten uit Mexico en Guatemala in de terreinwagen, die maar twee zitplaatsen had.