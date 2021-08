Raadkamer beslist vandaag of zaak-Sanda Dia voor rechtbank kan komen en met welke Reuzegommers

De raadkamer in Hasselt doet donderdag vanaf 14 uur uitspraak of het Reuzegom-dossier over de fatale doop met Sanda Dia voor een rechtbank kan komen. In de beschikking van de raadkamer zal dan ook vermeld staan wie van de achttien Reuzegom-leden zich voor een rechtbank moet verantwoorden.

De raadkamer zal dus de knoop moeten doorhakken of de zaak naar de correctionele rechtbank kan doorverwezen worden of niet, of dat er bijkomend onderzoek nodig is of niet. Tegen de beslissing van de raadkamer is hoger beroep mogelijk, waardoor de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) zich over het dossier zal moeten buigen.

Het parket van Limburg vraagt de doorverwijzing van de achttien leden van de studentenclub die betrokken zouden zijn bij de doop die Sanda Dia fataal werd. Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.

“Dossier wel volledig?”

Na de raadkamerzitting in Hasselt op 20 juli lieten enkele advocaten van de verdediging al doorschemeren dat ze zich vragen stelden bij de huidige stand van de zaak. Advocate Liliane Verjauw sprak van een heel complex dossier waarin heel veel te zeggen valt. Volgens haar hadden verschillende advocaten het onder meer over de medische onderzoeken die uitgevoerd zijn. “Men ziet daar nog twijfel in. Men zou bijkomende informatie willen en bijkomende verslagen, maar dat zijn volgens mij elementen die men het best ten gronde zou moeten uitdokteren om te kijken hoe het verder gaat,” aldus Verjauw.

“We hebben de vraag gesteld of het dossier wel alle elementen bevat om een rechter ten gronde toe te staan met volledige kennis van zaken dit voor de familie van Sanda Dia vreselijke menselijke drama te kunnen beoordelen,” zei advocaat Christian Clement aan het Hasseltse gerechtshof.