Weer blijft wisselvallig

Het is donderdagochtend wisselend bewolkt met in het oosten van het land aanvankelijk een paar buitjes. In de namiddag verwachten we meer lokale buien, vooral in het oosten waar er ook kans op enkele donderslagen is. In het westen blijft het droger. We halen maxima van 18 of 19 graden op de Ardense hoogten tot 22 of 23 graden in de lage gebieden. Dat schrijft het KMI.

‘s Avonds en tijdens het eerste deel van de nacht wordt het zwaarbewolkt met regen en buien vanuit het zuidwesten. Tijdens het tweede deel van de nacht kunnen er enkele opklaringen verschijnen, maar zijn er ook nog enkele buien mogelijk. De minima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in de lage gebieden.

Vrijdag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met soms (onweerachtige) buien. In de loop van de namiddag en ‘s avonds wordt het in de meeste streken droger met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 graden op de hoogten van de Ardennen en 21 graden elders. Aan zee zijn rukwinden van 50 tot 65 kilometer per uur mogelijk.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Eerst is het in vele streken meestal droog. In de namiddag en ‘s avonds ontstaan er lokale buien, eventueel met onweerachtig karakter. De maxima lopen uiteen van 16 tot 21 graden.

Ook zondag wordt het wisselvallig met soms wel opklaringen maar ook buien, mogelijk met lokaal onweer. Toch is het vaak droog met een streep zon. De maxima liggen nog steeds tussen 16 en 21 graden. Er waait een matige of plaatselijk soms een vrij krachtige zuidwestenwind met pieken tot 60 kilometer per uur, aan zee mogelijk nog wat hoger.