2.500 euro boete voor zonnecrème met schadelijke chemicaliën in Thailand

Thailand zet de volgende stap in het beschermen van zijn koraal. Zo zal je in de toekomst niet zomaar alle soorten zonnecrème meer mogen dragen in enkele nationale parken. Dat schrijft BBC.

100.000 baht (zo’n 2.500 euro) voor wie nog een zonnecrème draagt waar chemicaliën in zitten die schadelijk kunnen zijn voor de koralen en het zeeleven. Dat heeft het Thaise ministerie van Natuurbescherming beslist. De stoffen die niet meer mogen voorkomen in zonnecrème zijn: oxybenzone, octinoxaat, 4-methylbenzylideen kamfer of butylparaben.

Hoe er precies zal gecontroleerd worden op de nieuwe regel, is nog niet duidelijk.

Ook Palau in Oceanië en Hawaï hebben al soortgelijke regels geïntroduceerd.