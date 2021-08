De linksback is (eindelijk) geland: Antwerp verwelkomt Gold Cup-winnaar Sam Vines

Het geduld van Antwerp wordt beloond. Donderdagochtend kon het eindelijk Sam Vines (22) verwelkomen. De linksback landde op Zaventem, na een paar zotte dagen en weken. “Gelukkig heb ik net wat kunnen bijslapen.”

Antwerp wist al maanden geleden dat Juklerod en Lukaku zouden vertrekken, maar nogmaals is gebleken dat de linksachter een van de moeilijkst in te vullen posities is. De pijlen werden eerst op Birger Meling (26) van Olympique Nîmes gericht, die zelf wel wilde komen, maar op clubniveau bleven de onderhandelingen aanslepen, waardoor Antwerp de piste uiteindelijk verliet en Meling naar Rennes trok. Intussen had de Great Old wel een andere potentiële topper op het oog. Al tijdens de oefenstage begin juli was er sprake van een Amerikaanse linksback die op komst was. Dat bleek wat later dus Sam Vines te zijn, maar ‘op komst’ was overdreven.

Foto: Olivier Matthys

Hoewel de akkoorden vrij snel volgden, moest Vines namelijk nog aan de Gold Cup beginnen, het Noord- en Centraal-Amerikaanse equivalent van het EK. En terwijl de Belgische competitie va start ging en Brian Priske rechtsbacks Quirynen en Bataille op links liet depanneren, bleef de VS - met Vines als titularis en op het eind invaller - in eigen land doorstomen. All the way tot de finale tegen Mexico, die afgelopen zondagnacht gewonnen werd. Eindelijk was het tijd om Vines naar België te halen. Hij kreeg een paar dagen om terug te keren naar Colorado, maar vakantie zit er voor hem dus niet in. Hij is nochtans al van begin januari, toen de voorbereiding op het MLS-seizoen begon, bezig. Nu, halverwege het seizoen, verlaat hij dus Colorado Rapids, waar hij 55 wedstrijden speelde en goed was voor twee goals en vier assists. Toen hij eerder dit jaar zijn contract verlengde, was ook afgesproken dat hij bij een mooi Europees bod/avontuur kon vertrekken. Op naar de Bosuil dus, waar ze Vines - nu hij gearriveerd is - zo snel mogelijk willen inzetten.

Morgen medische tests

“Ik hoop dat dat lukt, nu ik in de winning mood ben”, zei Vines lachend, toen hij rond 10 uur op Zaventem tevoorschijn kwam, samen met vriendin Jess en een koffer of acht. “En dat is nog niet alles. We gaan nog iemand achterna moeten sturen. De verhuis is na de Gold Cup ook heel snel moeten gaan. Vermoeiend allemaal, gelukkig had ik net tien uur om bij te slapen.” (glimlacht) Gelukkig ja, want vandaag en morgen moet hij fit zijn voor zijn medische tests. “Komt wel goed. Ik kan niet wachten om er bij Antwerp aan te beginnen.”

Foto: Olivier Matthys