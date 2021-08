Hommeles bij Inter door transfer van Romelu Lukaku? “Trainer wist van niks en is furieus”

Foto: Inter via Getty Images

Romelu Lukaku domineert al enkele dagen de Italiaanse kranten. De Rode Duivel staat op het punt Inter te verlaten en terug te keren naar Chelsea. Blijkbaar tot grote frustratie van enkele belangrijke figuren bij de Nerazzurri.

Een bod van 100 miljoen euro (+ Marcos Alonso) bleek niet genoeg om Inter te overtuigen, maar Chelsea is zinnens om een nieuw monsterbod van 120 à 130 miljoen te doen voor Lukaku. De verwachting is dat de Italiaanse kampioen daar, gezien zijn financiële problemen, niet aan zal kunnen weerstaan. Zeker nu Lukaku zelf zijn vertrekwens bekendgemaakt heeft.

Geen wonder dus dat ‘Big Rom’ opnieuw de Italiaanse voorpagina’s sierde.

Inter zou intussen al bezig zijn met een vervanger. Duvan Zapata van Atalanta wordt het vaakst genoemd en zou 40 miljoen euro moeten kosten. Edin Dzeko (Roma), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Moise Kean (Everton) en Andrea Petagna (Napoli) zouden de alternatieven zijn.

Boze trainer

Werk aan de winkel dus voor sportieve baas Beppe Marotta, die echter niet opgezet zou zijn met het aanstaande vertrek van Lukaku. De Italiaan staat bekend om het feit dat hij spelers niet “tegen hun wil” bij een club wil houden, dat bewees hij ook al bij Juventus, maar zou volgens de Italiaanse pers tegen de verkoop van de Belgische spits zijn. Hij zou zelfs overwegen om de club te verlaten na deze zomer. Zijn contract in Milaan loopt af in 2022.

Zou ook boos: trainer Simone Inzaghi. De Italiaanse oefenmeester, onlangs overgekomen van Lazio, zou de belofte gekregen hebben dat Achraf Hakimi de enige verkochte ster was. De flankspeler werd voor 71 miljoen euro (inclusief bonussen) verkocht aan PSG omdat Inter op zoek moet naar 80 miljoen euro en voor 20 procent wil snijden in de salarissen. Maar nu ook Lukaku op vertrekken staat, zou Inzaghi “furieus” zijn.

De drijvende kracht achter de verkoop van ‘Big Rom’, in twee Milanese seizoenen goed voor 64 doelpunten in 95 optredens, zou dan ook komen uit China. Meer bepaald van Suning, de eigenaars van Inter. Die zouden naast Hakimi te weinig vooruitgang zien in het balanceren van de boekhouding en daarom de transfer van Lukaku willen doordrukken. Naast Hakimi werd enkel het contract van Joao Mario ontbonden, terwijl Dalbert net als Zinho Vanheusden uitgeleend werd en Arturo Vidal weigerde te vertrekken naar Flamengo.

Volgens La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport is het dus hommeles bij Inter, dat vorig seizoen voor het eerst sinds 2010 nog eens kampioen speelde. Er wordt intussen ook gesproken over een potentieel vertrek van Stefan de Vrij. De Nederlandse verdediger, een absolute sterkhouder bij de Nerazzurri, zou zijn toekomst willen herbekijken als na Hakimi ook Lukaku vertrekt.