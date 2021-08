Kapitein van de jonge Rode Duivels trekt naar Franse landskampioen Lille

Amadou Onana (19), de aanvoerder van de Belgische beloften, heeft een mooie transfer gerealiseerd. De jonge middenvelder verlaat de Duitse tweedeklasser Hamburg en trekt naar de Franse landskampioen Lille OSC. Onana ondertekende in het noorden van Frankrijk een contract tot 2026.

Onana doorliep de jeugdreeksen van Anderlecht, White Star Brussel en Zulte Waregem, alvorens naar Duitsland te verhuizen. Daar ging het via Hoffenheim uiteindelijk naar Hamburg. Daar maakte hij al snel indruk waardoor hij in januari 2020 een profcontract mocht tekenen bij de Duitse traditieclub.

Bij de Duitse club speelde hij zich ook in de gratie van Jacky Mathijssen, de bondscoach van de Belgische beloften. Hij riep Onana eind vorig seizoen op voor de eerste wedstrijd van de kwalificatiecampagne voor het EK U23. Onana, die geboren werd in het Senegalese Dakar, kreeg meteen ook de aanvoerdersband om de arm.

Op de webstek van de club reageerde Onana al kort op zijn overstap. “Ik heb een warme ontvangst gekregen van iedereen binnen de club. Ik ben echt blij hier te zijn, in een club met zo’n mooie infrastructuur. Wat kan ik meer wensen? Het was al van jongs af aan een droom om in de Ligue 1 aan te treden bij een historische club zoals Lille, de huidige landskampioen. En dan nemen we ook nog deel aan de Champions League. Dit zijn magische. Niets is beter dan die hymne, ze geeft me kippenvel.