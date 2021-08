Spektakel in Gentse woonwijk: reeën vechten het uit op straat

Gent / Drongen - Spectaculaire beelden uit Drongen. De laatste jaren lopen er regelmatig dieren uit de Vinderhoutse bossen door de woonwijken, en buurtbewoner Christophe kon een gevecht filmen tussen twee reebokken. “Meestal verstoppen ze zich voor ons, maar nu kreeg het testosteron de bovenhand.”

Christophe Van Driessche zat woensdag rustig thuis te werken, toen er twee reebokken passeerden langs zijn raam. “De laatste jaren zien we de reeën zeer regelmatig”, zegt hij. “Het domein De Campagne maakt sinds kort deel uit van de Vinderhoutse bossen, waardoor ze een groot terrein ter beschikking hebben om vrij in rond te lopen. Af en toe belanden ze ook in onze woonwijk. Ik liep de tuin in en zag dat het er intussen hard aan toeging.”

Doorgaans zijn de reeën bang van mensen en lopen ze weg wanneer ze iemand zien. “Maar deze keer kreeg het testosteron de bovenhand”, vermoedt Christophe. Ze hadden me ook gezien, maar deden gewoon verder.” (lees verder onder de foto)

Foto: IF

De laatste jaren krijgen Christophe en zijn buren steeds meer wild te zien uit de Vinderhoutse bossen. “Fazanten, hazen en eekhoorns zijn deel gaan uitmaken van het straatbeeld, net als reeën. Zeker de laatste vier jaar zie je er steeds meer. Geweldig om te zien hoe de natuur zich manifesteert.”

