Doorbraak in mysterieuze dood 5-jarige Brits jongetje: stiefvader beschuldigd van moord

Speurders vonden afgelopen weekend het lichaam van een vijfjarig jongetje in een rivier in het Britse Wales. Er was veel onduidelijkheid, maar nu blijkt dat de stiefvader van de jongen beschuldigd wordt van moord. Ook de moeder en een dertienjarige jongen werden aangehouden.

De 39-jarige John Cole moet donderdag voor de rechter verschijnen voor de moord op zijn vijfjarige stiefzoon Logan Mwangi. Zaterdag had de politie Zuid-Wales een telefoontje gekregen dat er een jongen vermist was. Het lichaam van de vijfjarige werd niet veel later teruggevonden in de Ogmore rivier. De jongen kon nog naar het ziekenhuis gebracht worden, maar alle hulp kwam te laat.

Angharad Williamson (30), de moeder van de jongen, en een dertien jarige jongen, waarvan de identiteit beschermd wordt, werden ook aangehouden voor belemmering van de rechtsgang.

Wat er precies gebeurd is, is momenteel nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.