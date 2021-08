PODCAST. Rijke man en huishoudster vermoord, maar van daders geen spoor. Tot anonieme brief opduikt

/ Brussel - “Het eerste wat we merkten als we binnentreden, was een zee van bloed. Dat bloed is onder de deur doorgestroomd, de hele kamer is doordrenkt met bloed. In het midden van die kamer ligt er een lichaam van een forse vrouw. En in de hoek achteraan zien we het lichaam van een man liggen. Zijn vingers zijn samengebald, zijn kleren gescheurd”.” De plaatsbeschrijving van de onderzoeksrechter is er niet naast.

Maar wie pleegde de brutale roofmoord op een rijke Brusselaar en zijn huishoudster op 31 maart 1901? De haren die de huishoudster nog kon uittrekken bij haar aanvaller, zouden vandaag ijzersterk bewijsmateriaal zijn. Maar in 1901 konden de speurders er weinig mee. Het was een anonieme brief die uiteindelijk in de richting van de aan lager wal geraakte Susse met de bolhoed wees. Maar die ontkent in alle toonaarden.