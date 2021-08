Turnhoutse politie neemt wagen in beslag van man met drievoudig levenslang rijverbod

De lokale politie van de regio Turnhout heeft woensdag tijdens een verkeerscontrole een wagen in beslag genomen omdat de bestuurder ervan al driemaal veroordeeld werd tot een levenslang rijverbod, maar klaarblijkelijk toch bleef rondrijden. De man zal zich allicht (opnieuw) moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De controle vond plaats aan de uitrit van de E34 in Lille. De bestuurder in kwestie, een 49-jarige man uit de regio, probeerde volgens de politie eerst nog een verhaal op te hangen over een rijbewijs dat hij thuis vergeten was. Al snel bleek echter dat de man zelfs nog nooit een rijbewijs heeft gehad én al drie keer veroordeeld werd tot een levenslang rijverbod. De politie verwittigde het parket, dat besliste om de wagen in beslag te laten nemen zodat de man in ieder geval met dat voertuig niet meer de baan op kan.