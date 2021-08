Mysterieuze kattenziekte treft Verenigd Koninkrijk, mogelijke link met kattenvoeding

In het Verenigd Koninkrijk doet er een mysterieuze kattenziekte de ronde waardoor er veel dieren overlijden. Een reden werd nog niet gevonden, maar er wordt gedacht aan een link met bepaalde soorten kattenvoeding.

Wat er in het Verenigd Koninkrijk aan de hand is, weten de dierenartsen niet. Ze krijgen er enorm veel katten over de vloer die allemaal vergelijkbare symptomen vertonen. Ze hebben namelijk te weinig rode en witte bloedcellen. Maar hoe dat komt, is niet duidelijk.

Het Royal Veterinary College telde in de afgelopen maanden al 528 gevallen, waarvan 63,5 procent stierf. Maar het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger.

In het Verenigd Koninkrijk wordt er gedacht aan een link met kattenvoeding. In juni werd de voeding van supermarktketen Sainsbury’s, Applaws en AVA teruggeroepen. Maar daar bestaat nog geen uitsluitsel over.

Volgens de Belgische Orde der Dierenartsen zou er in België geen sprake zijn van de mysterieuze ziekte.