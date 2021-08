17 doden door blikseminslag op trouwfeest

In Bangladesh zijn minstens zeventien mensen om het leven gekomen door een blikseminslag op een trouwfeest. Dat schrijft The New York Times.

Een groep genodigden, waaronder ook de bruidegom, waren met de boot onderweg naar het huis van de bruid in Shibganj toen de bliksem insloeg. Zeventien mensen kwamen om het leven en veertien moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De bruidegom zou ook gewond geraakt zijn. Dat meldt The New York Times.

In Bangladesh sterven jaarlijks honderden mensen door blikseminslag. Vaak gaat het om boeren in het veld. Volgens experten zit de ontbossing daar voor iets tussen. Zo zijn er minder hoge bomen die de bliksem aantrekken.

In 2016 werd bliksem zelfs als officiële ramp erkend. In de maand mei alleen al stierven er toen 200 mensen, 82 daarvan op één dag.